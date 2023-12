CANAP 93 (Partie 2)

Après le succès des éditions précédentes, Etienne Carbonnier et son équipe se sont plongés dans l’année 1993 avec la victoire historique de l’Olympique de Marseille à Munich et l’énorme liesse qui a suivi. Mais aussi la sortie du premier « Jurassic Park » de Steven Spielberg, le carton de Nirvana, et le phénomène « Dur dur d’être un bébé » avec la pop-star de 4 ans et demi, Jordy. « Canap 93 » racontera aussi les débats de société autour des radios libres et de l’émission « Lovin’ Fun » avec Doc & Difool sur Fun Radio. Un prime-événement avec 100% d’archives pour retrouver tous les bons moments de l’époque et réfléchir sur les faits de société.