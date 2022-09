CANAP 98 - partie 2

Etienne Carbonnier lance une nouvelle saison de ses primes CANAP, le rendez de nostalgie et d’humour. Et il a choisi une année mythique : 1998 !Dans « Canap 98 », Etienne reviendra sur l’immense joie d’un pays tout entier lors de la victoire des Bleus à la Coupe du monde. « Canap 98 », c’est aussi le premier concert de Johnny au Stade de France, la découverte du Viagra, le carton de « Titanic », le « Millionnaire » et « Fan 2 » à la télé. Mais aussi le scandale sexuel de l’affaire Lewinsky aux Etats-Unis.Un nouveau prime-événement avec 100% d’archives pour retrouver les bons moments de l’époque et pour réfléchir sur les faits de société.