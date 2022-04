Carlos Ghosn, le dernier vol

Fin décembre 2019, Carlos Ghosn, l’ancien PDG de l’Alliance Renault-Nissan accusé de crimes financiers au Japon, a surpris le monde entier en s’échappant de façon spectaculaire vers le Liban. Il passe ainsi du statut de plus grand dirigeant de multinationale à fugitif sous mandat d’arrêt international. Qu’est-ce qui a déclenché cette chute vertigineuse ? Carlos Ghosn affirme avoir été victime d’une conspiration impliquant des dirigeants de Nissan et des membres du gouvernement japonais. Pourtant, les accusations portées contre lui ne peuvent être ignorées.Ce documentaire met en lumière cette histoire complexe aux multiples facettes à travers des témoignages exclusifs des différentes forces en présence.Carlos Ghosn révèle pour la première fois, face caméra, la planification et les détails de son évasion digne d’un film hollywoodien. Carole Ghosn, son épouse, livre un témoignage puissant à travers son combat auprès de son mari mais aussi pour tenter de retrouver sa propre liberté." Carlos Ghosn, Le dernier vol", a été réalisé par Nick GREEN, multirécompensé avec notamment les mini séries documentaire Poutine, l’espion devenu président et House of Assad.Le film a été co-produit avec MBC et BBC. Le film a été sélectionné au Festival de Sedona (US) en février 2022 et au Festival de Sheffield (UK) en juin 2021.