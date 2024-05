Environnement • Nature

Partons à la découverte du territoire le plus isolé et le plus sauvage de la République française : les Terres Australes. Classées en 2019 au patrimoine mondial de l’Unesco, c'est la plus grande réserve naturelle de France qui abrite une richesse de faune exceptionnelle : 50 millions d’oiseaux marins, des millions de manchots, des milliers d’éléphants de mer. La France y entretient des bases scientifiques pour mener des recherches. La priorité aujourd’hui est la protection de cet environnement unique.