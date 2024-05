Environnement • Nature

Le Groenland est un des lieux où le réchauffement climatique se fait le plus brutalement sentir. Le petit village d’Ittoqqortoormiit, sous le 70ème parallèle nord, en est une des premières victimes. Des températures record au cours de l’été 2021 et une banquise qui a totalement disparu du paysage pendant près de 6 mois et sans laquelle les 350 habitants se retrouvent coincés sur leur rochers, bloqués par la mer d’un côté et par les montagnes de l’autre.