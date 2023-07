Case départ

Films | 2011

Joël et Régis sont demi-frères. L'un est au chômage, considère la France comme "raciste" et utilise sa couleur de peau comme excuse à tout ce qu'il trouve. L'autre, au contraire, est totalement intégré et déteste que l'on fasse référence à ses origines. Rappelés aux Antilles au chevet de leur père, ce dernier leur lègue l'acte d'affranchissement de leurs ancêtres esclaves. N'ayant que faire de ce document qui se transmet de génération en génération, les deux frères le déchirent. Pour se venger, une vieille tante les renvoie en 1780, période à laquelle ils sont vendus comme esclaves. Pour retrouver leur 21ème siècle chéri et s'évader de la plantation, les deux frères ennemis vont devoir s'allier...