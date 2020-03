Castle - S01 E05 - Calcul glacial

Castle et Beckett enquêtent sur le meurtre d’une femme retrouvée congelée sur un chantier. Melanie Kavanaugh était une droguée portée disparue depuis cinq ans. Leurs soupçons se tournent vers son mari, Sam, mais celui-ci a été tué un an plus tôt par un voleur dans une épicerie.