Castle - S01 E10 - Double face

Un chirurgien esthétique est retrouvé mort dans sa voiture, un sac plastique sur la tête. Au cours de leur enquête, Beckett et son équipe découvrent que cet homme, à la demande du FBI, avait modifié les traits du visage d’un tueur repenti, devenu témoin protégé, prêt à témoigner contre la famille mafieuse qui l’employait depuis des années. Ils soupçonnent donc cette même famille d’avoir éliminé le chirurgien pour retrouver la trace de la « balance » et le tuer avant qu’il témoigne. Beckett fait appel à son ex-petit ami, agent du FBI, pour avoir un entretien avec ce témoin protégé et tenter de remonter jusqu’au meurtrier du chirurgien. Parallèlement, Alexis se prépare à aller à son premier bal de fin d’année.