Le politicien Jeff Horn est retrouvé mort enroulé dans un tapis. L'enquête de Becket et son équipe les mène à un propriétaire d’hotel ayant perdu beaucoup d’argent à cause de Horn, puis à un détective privé ayant des photos de Horn avec une prostituée pour finalement les conduire à la veuve et au meilleur ami du politicien qui l’ont tué pour étouffer le scandale.