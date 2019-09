Castle - S01 E7 - Crimes dans la haute

Une femme est retrouvée morte dans le coffre fort de son luxueux appartement, ses bijoux ont été volés. Beckett et son équipe font le rapprochement avec 3 autres cambriolages dans les beaux quartiers. Castle va voir un ancien ami de sa mère, ex-voleur notoire, pour avoir son avis sur la question. Ce dernier suggère que les cambrioleurs doivent avoir des liens avec la haute société pour connaître aussi bien leurs victimes. Cette piste conduit Beckett et Castle à une association caritative mais devant le refus de la responsable de leur fournir la liste de ses donateurs, ils décident de « s’infiltrer » à un gala de charité et de se mêler aux participants afin de poursuivre leur enquête.