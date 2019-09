Castle - S01 E9 - Où est Angela ?

Castle et Beckett enquêtent sur l’enlèvement d’Angela Candela, deux ans. Les recherches sont menées par l’agent du FBI Will Sorenson, qui a eu autrefois une liaison avec Beckett. Leurs retrouvailles ravivent leurs sentiments et créent une rivalité entre l’agent et Castle. Les enquêteurs suspectent un ancien collègue de la mère, Doug Ellers, mais son alibi est confirmé par des témoins. Castle doit remettre la rançon aux ravisseurs, dans un sac à dos au modèle bien précis. Une fois à l’endroit indiqué, les policiers tombent en plein happening : tout le monde porte le même sac à dos.