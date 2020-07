Castle - S04 E06 - Démons

Alors qu'il chassait un fantôme dans un manoir soi-disant hanté de New York, Jack Sinclair trouve la mort dans des conditions suspectes. Il n'en fallait pas plus pour enflammer l'esprit de Castle, qui part dans les élucubrations les plus farfelues. Beckett, elle, s'attache à mener cette enquête comme n'importe quelle autre et interroge l'entourage de la victime.