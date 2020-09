Castle - S05 E02 - Nuageux avec risques de meurtre

Le jour où elle reprend son poste, Beckett doit enquêter sur le meurtre d'une jeune présentatrice de télévision. Ryan et Esposito repèrent le signal de son téléphone et se rendent sur place, pensant se rapprocher du tueur. Lorsqu'ils retrouvent le sac de la victime, les policiers découvrent dedans une lettre de menace. Au cours de leurs recherches, Richard et Kate s'efforcent de cacher à leurs collègues leur relation naissante.