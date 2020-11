Castle - S05 E19 - La vie des autres

Castle rentre chez lui du ski avec une jambe blessée. Immobilisé et confiné à la maison, il commence à s’intéresser aux activités de ses voisins. En hommage au film Rear Window d’Alfred Hitchcock, Castle, en regardant par la fenêtre, pense avoir été témoin d’un meurtre et demande l’aide d’Alexis et de Kate pour l’aider à découvrir la vérité.