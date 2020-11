Castle - S05 E23 - Le facteur humain

Beckett et son équipe enquête sur l'explosion d'une automobile. Il sont sur le coup lorsque les agents fédéraux viennent enlever la voiture et le corps. Peu après, on découvre l'identité de la victime : Dale Tanner, un militant anti-gouvernemental. Le FBI a repris l'enquête mais Beckett et son équipe ne lâche pas l'affaire et continue d'investiguer de leur côté...