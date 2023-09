Céline Dion : une voix, un destin

Céline Dion en a fait du chemin, elle qui était la petite dernière d’une famille modeste de 14 enfants. Comment cette petite fille issue de Charlemagne, une bourgade du Québec, a-t-elle conquis le monde ?Avec près de 250 millions d’albums vendus, elle est non seulement aujourd’hui la plus grande artiste francophone, mais tout simplement l’une des plus grandes stars au monde.Alors, quels secrets cache son incroyable destin ? Comment s’est-elle reconstruite après la mort de René Angélil, son mari et mentor ?Dans ce documentaire, grâce à mille anecdotes dévoilées par ceux qui la connaissent le mieux, comme Michel Drucker, les clés du succès de Céline Dion vont être révélées.De ses premiers pas dans la chanson à sa rencontre avec René, ses premiers succès jusqu’à son triomphe à Las Vegas, tous lèveront le voile sur l'une des facettes méconnues de cette incroyable artiste.Grâce à eux, découvrez une Céline Dion comme vous ne l’avez peut-être jamais vue… Une travailleuse acharnée, une businesswoman accomplie, mais aussi une femme pleine d’humour, capable de toutes les facéties. Et surtout une femme en proie au doute, perfectionniste jusqu’à l’excès.