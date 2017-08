Ces émissions qui nous ont marqués du 3 août 2017  

Elles nous ont fait rire, surpris, bouleversés ! Elles ont fait date dans l’histoire de la télévision et ont marqué nos vies ! Certaines d’entre elles deviennent même le symbole d’une génération et restent gravées dans nos mémoires collectives : Avis de Recherche, Y’ a que la vérité qui compte, Les Guignols de l’info, Tout le Monde en parle, Ciel Mon mardi … Au-delà des séquences inoubliables, pourquoi ces émissions sont-elles devenues cultes ? Comment sont-elles arrivées à l’antenne ? Comment ont-elles été conçues ? Que nous apprennent-elles sur l’évolution de notre société ? Comment les téléspectateurs les ont-elles accueillies ? En quoi ont-elles révolutionné notre petit écran ? Lors d’une soirée exceptionnelle, nous allons revisiter ces émissions clés en compagnie de ceux qui les ont animés ou qui y ont participé : Patrick Sabatier, Christophe Dechavanne, Thierry Ardisson, Pascal Bataille et Laurent Fontaine, Philippe Gildas mais aussi les héros de la série culte Hélène et les garçons : Hélène Rollès, et Patrick Puydebat…Tous nous feront voyager au cœur de notre histoire télévisuelle.