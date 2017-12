Les musclés et le Club Dorothée, un incroyable destin

TMC consacre un documentaire inédit aux Musclés et à Claude Chamboisier, plus connu sous le pseudonyme de Framboisier, l'un des cinq musiciens du groupe, décédé le 4 janvier. Toute la bande du Club Dorothée sera réunie pour rendre un dernier hommage au leader du groupe : ses compagnons de chansons Bernard Minet, Remy Sarrazin, Eric Bouad ainsi que Dorothée, Jacky, Hélène Rollès et bien d'autres qui réagiront à la disparition de leur ami. Ce document inédit reviendra également sur le phénomène des Musclés, au départ musiciens de scène de Dorothée, le groupe formé en 1987, va connaître un destin aussi incroyable qu'inattendu. Vous découvrirez également une interview de Framboisier, réalisée en 2011, qui revient sur son parcours de musicien et de producteurPendant 10 ans, l'émission pour la jeunesse la plus culte du Paf, " Le Club Dorothée ", a rythmé le quotidien de toute une génération. Aux côtés de l'animatrice vedette, Ariane, Jacky Corbier, Patrick, mais aussi Les Musclés. Framboisier, Minet, René, Rémy et Eric, des musiciens hors pair, ont déjà une grande carrière de musiciens dans l'ombre d'autres artistes avant d'intégrer le Club Dorothée. Avec le succès de la célèbre émission pour la jeunesse, les Musclés vont connaître très vite une grande popularité.De simple " compagnons " de Dorothée, ils vont acquérir un véritable statut à part entière : chanteurs tout d'abord, vendant plusieurs millions de disques et remplissant à plusieurs reprises l'Olympia, puis comédiens en inaugurant la fameuse mode des sitcoms, grâce à la toute première série du genre : " Salut Les Musclés ". Images d'archives, moments cultes, anecdotes, coulisses, making of, bêtisiers, rencontres avec les principaux protagonistes de l'aventure Club Dorothée et les Musclés devant et derrière la caméra.