C’est pour demain

Le saviez-vous : nos habitudes alimentaires pèsent plus lourd sur le climat que nos voitures ! Car la production de nourriture humaine, c’est 37% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, contre seulement 28% pour les transports par exemple : lorsque nous mangeons, nous avons un impact direct sur la planète ! Guy Lagache nous emmène sur le terrain pour répondre à une question simple : comment est-il possible de se nourrir sans mettre en danger les équilibres environnementaux ? Comment continuer à se faire plaisir… sans détruire le globe ? Des rayons de nos hypermarchés jusqu’aux fermes de nos régions… des agriculteurs les plus traditionnels aux usines high-tech de l’agro-industrie, Guy Lagache a mené l’enquête et des solutions… il y en a ! Viande, fruits et légumes, plats préparés… notre alimentation va totalement se transformer dans les années qui viennent… Comment faire les bons choix ? Quelles sont les solutions accessibles et porteuses d’espoirs ? Quels comportements adopter pour manger mieux sans faire de sacrifice ? Vous ne ferez plus jamais vos courses de la même façon !