Champs-Elysées : dans les coulisses de la plus belle avenue du monde

Avec ses 25 millions de touristes qui foulent ses trottoirs chaque année, l'avenue des Champs-Elysées est considérée comme la plus belle du monde. Et c'est pendant les fêtes de Noël que les Champs attirent le plus de touristes : jusqu'à 600 000 personnes par jour ! Mais la concurrence est de plus en plus rude. Il faut rivaliser avec les " adversaires " de toujours, comme la 5ème avenue à New York et depuis peu avec des nouveaux venus comme Causeway Bay à Hong-Kong. Alors comment l'avenue la plus célèbre avenue au monde parvient-elle à rester aussi populaire ?TMC nous embarque dans les coulisses des Champs-Elysées. Des coulisses parfois insolites, comme avec ses escouades de nettoyeurs qui arpentent les trottoirs au lever du jour, ou luxueuses, au cœur des établissements les plus prestigieux.Le document dévoile ainsi les petits secrets et les grandes manoeuvres de tous ceux qui se battent au quotidien pour la rendre toujours plus belle, toujours plus attractive. Avec toujours cet objectif en ligne de mire : être prêt pour accueillir les foules de touristes pendant les fêtes. Que ce soit le Lido, qui joue gros après avoir fermé 4 mois pour réaliser des travaux d'embellissement ; le célèbre Fouquet's qui, entre 2 fêtes somptueuses, réserve quelques surprises à ses clients ou encore le parfumeur Guerlain et son étonnant atelier, tous ont accepté d'ouvrir leurs portes, de révéler leurs secrets et leurs plans de bataille pour créer l'évènement et permettre ainsi aux Champs-Elysées de rester la vitrine de Paris, d'un " Paris éternel ", reflet de cet art de vivre à la Française que le monde nous envie.