Charmed - S01 E01 - Le pouvoir des Trois

Une terrible tragédie bouleverse la vie des soeurs Vera, Mel et Maggie, lorsque leur mère Marisol meurt dans un horrible accident... Trois mois plus tard, Mel est toujours incapable d'accepter l'explication officielle de la mort de leur mère, tandis que Maggie l'accuse d'être obsédée... Quand un autre choc énorme se présente à leur porte : elles ont une grande sœur, la brillante généticienne Macy, que leur mère a gardée secrète pendant toutes ces années ! Macy est nouvelle en ville, ne connaît personne et est impatiente d'entrer en contact avec Mel et Maggie...