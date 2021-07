AVANT-PREMIERE – Chefs, en cuisine et en famille : l'épisode 1 déjà sur MYTF1 via les box opérateurs

"Chefs", la nouvelle émission à découvrir dès le 2 août 2021 à 19h10 sur TMC. Découvrez l'épisode 1 en avant-première sur MYTF1 !

"CHEFS" arrive sur vos écrans, le lundi 02 août à 19h25 sur TMC. Bonne nouvelle! Si vous êtes abonné à Canal + , SFR, Orange, Bouygues , Free, ou encore VITIS vous êtes un téléspectateur privilégié! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l'intégralité du premier épisode.

10 CHEFS

Vous les avez connus pour certains en regardant les différents concours de cuisine à la télévision. Pour d’autres, vous les avez vus se dépasser, travailler et créer des plats incroyables. Vous avez aimé leur personnalité en cuisine et leur talent de chef. Mais les connaissez-vous vraiment ? Pour la toute première fois, poussez les portes du quotidien de 10 CHEFS d'exception !

Un casting de prestige qui réunit la crème de la crème : le chef du meilleur restaurant du Monde, des chefs qui cumulent les étoiles, des chefs pâtissiers, un chef autodidacte au style atypique dont lui seul a le secret…



Depuis toujours ou presque, ces chefs vivent de leur passion et exercent un métier d’excellence qui leur prend beaucoup de temps et d’énergie. Pour autant, ils n’en n’oublient pas leur vie familiale et personnelle. Pour nous le prouver, ils et elles ont accepté de partager leur parcours, leurs expériences, leur univers culinaire et créatif, mais aussi leurs doutes et évidemment leur succès.

En cuisine et en famille

MAURO COLAGRECO, le meilleur restaurateur du monde multi récompensé

KELLY RANGAMA, l’étoilée qui attend son bébé miracle

GLENN VIEL, le génie avant-gardiste aux 3 étoiles

JULIEN SEBBAG, le chef autodidacte que tout Paris s’arrache

ALESSANDRA MONTAGNE, la battante qui popularise la haute gastronomie française

JULIEN DUGOURD, un pâtissier de luxe

NINA METAYER, la cheffe hyperactive, entrepreneuse et maman

JEFFREY CAGNES, le grand pâtissier au tournant de sa vie

FLORIAN BARBAROT, le chef entrepreneur au grand cœur

MATTHIAS MARC, le jeune prodige qui vise sa première étoile

Dès le 2 août à 19h25 pour les 2 premiers épisodes, puis du Lundi au Vendredi à 20h20