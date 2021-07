Chefs, en cuisine et en famille - Les premières minutes en exclu !

En avant première sur MYTF1, découvrez lees premières minutes de l'épisode 1 de votre nouveau docu-série “Chefs, en cuisine et en famille" : Pour la toute première fois, poussez les portes du quotidien de 10 CHEFS d'exception ! Un casting de prestige qui réunit la crème de la crème : le chef du meilleur restaurant du Monde, des chefs qui cumulent les étoiles, des chefs pâtissiers, un chef autodidacte au style atypique dont lui seul a le secret… Depuis toujours ou presque, ces chefs vivent de leur passion et exercent un métier d’excellence qui leur prend beaucoup de temps et d’énergie. Pour autant, ils n’en n’oublient pas leur vie familiale et personnelle. Pour nous le prouver, ils et elles ont accepté de partager leur parcours, leurs expériences, leur univers culinaire et créatif, mais aussi leurs doutes et évidemment leur succès.