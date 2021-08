Chefs - Episode 12

Depuis que les portes de son restaurant sont rouvertes, il a peu de temps pour profiter avec sa famille. Il profite donc de chaque moment en famille à 100% et ce matin ils vont tous bruncher en famille. Mathias Marc rejoint son sous-chef pour partir cueillir des fleurs sauvages. Ils se dirigent donc vers la Permaculture qui est une ferme où la culture des plantes respecte la biodiversité. Le week-end, Nina Métayer et sa famille ont une tradition : se retrouver dans leur maison de Normandie et profiter du jardin de la maison. Elle a profité des produits de son jardin pour imaginer de nouvelles recettes. Chefs, en cuisine et en famille, épisode 12.