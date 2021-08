Chefs - Episode 13

Aujourd’hui, Mathias Marc et son acolyte Jarvis Scott ont un grand objectif : épater un grand média spécialisé grâce à un nouveau plat de sa carte. Il est important pour eux d’être présents dans les médias pour faire connaître leur restaurant. Il ne reste plus que deux semaines à Alessandra Montagne avant de passer son examen de naturopathe. Elle a hâte de pouvoir mêler sa cuisine et ses connaissances en naturopathie. Nina Métayer prépare avec son assistant des vidéos de pâtisserie pour une collaboration avec une grande marque de luxe. Chefs, en cuisine et en famille, épisode 13.