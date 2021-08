Chefs - Episode 14

Pour Matthias Marc et son équipe, c’est atelier vinaigre. Le jeune chef aime créer ses propre vinaigre : vinaigre de coriandre, en passant par le vinaigre de conté et le vinaigre de saucisse. Sa créativité est sans limite ! Florian Barbarot cuisine pour un grand hôtel de Dubaï. Son objectif est de décrocher un contrat de chef consultant. La pression est grande pour le chef qui doit s’adapter à la culture du pays. Jeffrey Cagnes reçoit la visite suprise de son fils, son neveu, sa femme et sa soeur dans son nouvel établissment. Il est très fier de montrer comment va se présenter sa future boutique. Chefs, en cuisine et en famille, épisode 14.