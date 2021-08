Chefs - Episode 15

Matthias Marc va deux fois par semaine sur les marchés parisiens pour élaborer la carte de son nouveau restaurant. A chacune de ses visites, il arrive à se projeter un peu plus sur ses créations. Alessandra Montagne va aujourd’hui rejoindre le Refettorio, une association avec laquelle elle travaille pour préparer les repas des personnes en situation de précarité. Julien Dugourd reçoit la première édition de son livre de pâtisserie. Il est très fier de son travail et espère pouvoir inspirer la nouvelle génération de pâtissiers. En plus de son métier de cuisinier, Mauro Colagreco prend son rôle de père très à cœur. Il a besoin de passer des moments avec son fils. Chefs, en cuisine et en famille, épisode 15.