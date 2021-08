Chefs - Episode 16

Après un mois d’ouverture, Glenn Viel fait le point avec son équipe. Ce point est très important pour garder l’excellence que lui et son équipe recherchent. Ils sont très motivés et comptent bien garder la même énergie. Matthias Marc a aujourd’hui rendez-vous avec Amandine, une céramiste. Pour son projet de restaurant, il aimerait avoir une assiette adaptée à son plat signature : “L’apologie de l’excès”. Alessandra Montagne reçoit dans son restaurent Alain, son professeur de naturopathie. Elle a hâte de lui montrer ce qu’elle a appris avec lui ! Chefs, en cuisine et en famille, épisode 16.