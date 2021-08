Chefs - Episode 2

Vous les avez connus pour certains en regardant les différents concours de cuisine à la télévision. Pour d’autres, vous les avez vus se dépasser, travailler et créer des plats incroyables. Vous avez aimé leur personnalité en cuisine et leur talent de chef. Mais les connaissez-vous vraiment ?Pour la toute première fois, poussez les portes du quotidien de 10 CHEFS d'exception !Un casting de prestige qui réunit la crème de la crème : le chef du meilleur restaurant du Monde, des chefs qui cumulent les étoiles, des chefs pâtissiers, un chef autodidacte au style atypique dont lui seul a le secret…Depuis toujours ou presque, ces CHEFS vivent de leur passion et exercent un métier d’excellence qui leur prend beaucoup de temps et d’énergie.Pour autant, ils n’en n’oublient pas leur vie familiale et personnelle.Pour nous le prouver, ils et elles ont accepté de partager leur parcours, leurs expériences, leur univers culinaire et créatif, mais aussi leurs doutes et évidemment leur succès. CHEFS, c’est une immersion inédite dans les cuisines des plus hauts lieux de la gastronomie et de l’excellence. Une découverte de parcours, de personnalités singulières qui devront faire face à des enjeux forts.En dépit de la fermeture forcée durant plusieurs mois de leurs restaurants aux 4 coins de la France, CHEFS est l’occasion de les retrouver aux fourneaux et plein d’entrain pour mener à bien leurs projets très divers : ouverture d’un nouveau restaurant, création d’une nouvelle carte, conception d’une nouvelle pâtisserie « haute couture », préparer à un dîner à l’Elysée…Entre les moments de stress, de pression, parfois de doute, mais aussi de joie, de surprise et d’émotion, découvrez le quotidien à 100 à l’heure de ces CHEFS que vous allez apprendre à connaître autrement !