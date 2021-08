Chefs - Episode 07

C’est le jour J pour Matthias Marc et son équipe. Le restaurant ouvre ses portes au grand public. Pour l’occasion, c’est un premier service très VIP qui est organisé. La Miss France Vaimalama Chaves, les anciens compagnons de Matthias, et un ministre ont fait le déplacement. Julien Dugourd continue de perfectionner son dessert qu’il fait en collaboration avec une grande maison de luxe. Après l’orange, c’est au tour du dessert à la vanille. Après un réveil à 4h30, Nina enchaîne avec son rôle de maman auprès d’Anastasia et Adèle. Aujourd’hui, Julien Sebbag explique la démarche des recettes de sa carte à son équipe. Il a besoin de faire comprendre la démarche de chacun de ses plats. Chefs, en cuisine et en famille, épisode 07.