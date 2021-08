Chefs - Episode 8

Stress, tension et concentration pour le début de service de Glenn Viel et son équipe. Il gère d’une main ferme et pointilleuse son restaurant pour pallier à toutes les situations. Aujourd’hui, Jeffrey Cagnes se lance dans des essais pour son futur fraisier. Il commence par dessiner des croquis pour mettre en place la structure du gâteau. Le projet de Florian Barbarot prend tout son sens aujourd’hui. Il part à la rencontre des maraîchers de sa région, pour sensibiliser sur le gaspillage alimentaire. Kelly Rangama et son mari ont rendez-vous chez le médecin pour un suivi. Après les complications de sa dernière grossesse, ils préfèrent prendre leurs précautions. Chefs, en cuisine et en famille, épisode 08.