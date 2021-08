Chefs - Episode 9

C’est un jour très important pour Mauro Colagreco et son équipe. Le meilleur restaurant du monde accueille de nouveau des clients dans son établissement. Le chef souhaite que ce jour soit mémorable pour son équipe et pour les invités. Mathias Marc rend visite à Toto une personne qui l’a grandement motivé à faire la cuisine. Pour lui rendre hommage, il a créé un plat à son nom sur sa carte : “La Terrine de Toto”. Julien Dugourd a rendez-vous pour son premier livre de pâtisserie. Aujourd’hui, ils vont shooter ses pâtisseries de haute couture. Chefs, en cuisine et en famille, épisode 09.