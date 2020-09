Christine and the Queens, le concert évènement

Le concert événement de « Christine and the Queens » à l’AccorHotels Arena pour la première fois en direct à la télévision ! Quatre années après la déferlante « Chaleur Humaine » et ses plus de 1.3 millions d’albums vendus à travers le monde, Christine and the Queens est de retour sur scène. L'artiste a été récompensée par quatre Victoires de la Musique dont celle de la meilleure tournée, deux NME Awards et une nomination aux Brit Awards en 2017. Son nouvel album « Chris » vient de sortir, une manière pour la chanteuse de se réinventer ! Tantôt funky, tantôt pop, ce deuxième album est porté par des influences qui vont de Michael Jackson à West Side Story. Désignée comme la Française la plus influente du monde par le magazine Vanity Fair en 2016, Christine and the Queens s’est récemment produite à Los Angeles, New York et Londres avant d’entamer une tournée française qui passera par l’AccorHotels Arena à Paris le 19 décembre : c’est ce concert parisien que TMC offre à ses téléspectateurs. Véritable phénomène musical et scénique, découvrez ou redécouvrez l’univers unique de Christine and the Queens ! Un événement à ne surtout pas manquer !