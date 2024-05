Environnement • Nature

Lorsqu’une famille québécoise de classe moyenne, les Charuest-Franks, tente de vivre sans plastique, les choses se compliquent ! Que ce soit d’organiser une fête d’enfant, acheter des fournitures scolaires, partir en vacances ou recevoir des amis à souper, les tâches les plus ordinaires deviennent une épopée titanesque. Le plastique est partout, dans tous les aspects de nos vies. Inquiétés par le phénomène, Evelyne et son conjoint Glenn décident d’en finir avec le plastique et de changer radicalement leur consommation. Une décision facile, mais qu'en est-il de l'exécution...?