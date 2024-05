Ciao Plastique - Episode 1

Faites la connaissance des Charuest-Franks ! Evelyne et Glenn, leurs enfants Léo et Nina, sans oublier Moka (le chat), mènent une vie ordinaire, dans une banlieue ordinaire. Comme de nombreux Canadiens, ils se préoccupent de leur consommation et surtout...de leur utilisation du plastique. Est-ce possible de vivre sans cette matière ? La famille n’a pas froid aux yeux et relève le défi. Comment vont-ils s’organiser pour l’épicerie ? Et pour la rentrée scolaire ? En attendant, la première étape c’est de faire du tri dans la maison !