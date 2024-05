Ciao Plastique - Episode 2

Si la vie sans plastique n’est pas toujours facile, la famille Charuest-Franks tient bon. Pour faire l’épicerie, sa toilette, ou encore jouer ? La famille s’adapte. Pour s’habiller, c’est une autre paire de manches. Les fibres synthétiques sont partout ! La famille n’a plus grand chose à se mettre sur le dos et Evelyne s’inquiète : l’automne rayonne et ils ont prévu d’aller camper. Or, Evy est frileuse de nature, et trouver une tente sans plastique en 2020 ? Pas sûr que ce soit tâche facile. Pour autant, pas question d’annuler !