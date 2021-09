Client list - S01 E02 - Tourner la page

Georgia voyant que Riley n'a pas le moral organise une sortie Karaoké avec toutes ses « filles ».Lacey gardera ses enfants car Linette, sa mère a rendez-vous avec un mystérieux admirateur. Au moment de coucher les enfants, Riley trouve un numéro de téléphone et un prénom, Max, dans un gilet de Kyle. Elle espère que ce Max pourra lui dire où est passé son mari. En appelant le numéro elle découvre que Max est en réalité Maxine. Elle en conclut que Kyle l'a trompait. Elle laisse plusieurs messages demandant à cette femme de la contacter au plus vite et part à sa soirée entre filles. L'ambiance est survoltée dans le bar et Riley se lâche tellement que Georgia demande à Evan de venir la chercher car elle n'est pas en état de conduire. Le lendemain, elle décide d'aller parler à Maxine,mais fait demi-tour quand elle voit cette dernière avec un petit garçon qui ressemble à Kyle. Elle convoque ensuite Evan qu'elle accuse de lui avoir caché la vérité sur son mari, puis sur les conseils de Georgia, à l'opposé de ceux de Linette, Riley retourne voir Maxine et cette-fois elle peut lui parler. Cette dernière lui apprend que Kyle est accro aux anti-douleurs et l'assure qu'il ne s'est rien passé entre eux. Evan et elle tombent des nues, et Linette la presse de passer à autre chose désormais.