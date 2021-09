Client list - S01 E03 - Le poids des responsabilités

Riley interrompt la séance de massage d’un homme d’affaires pour se rendre à l’école, car Katie a été grossière avec un petit garçon. A son retour, alors qu’elle s’attend à une réprimande de Georgia, celle-ci la promeut responsable du salon en convenant d’une période d’essai. Jalouse, Selena déplace volontairement le prochain rendez-vous de Riley avec le client laissé pour compte. Lorsqu’il se présente, il est ivre parce qu’il a noyé sa déception d’avoir été licencié. Voyant que Riley n’est pas là, il pique une crise et s’en prend à Georgia. Séléna le suit sur le parking pour lui proposer ses services. Parallèlement, Mark, le père de petit garçon insulté, débarque chez Riley en plein diner de famille. Il veut arranger les choses, mais Riley est remontée et ça se solde par un échec. Cependant, elle revient vers lui après avoir découvert que Katie n’avait tout simplement pas supporté que le petit Zach lui dise que son papa était mort. Lui même avait perdu sa mère, et il croyait qu’ils avaient ça en commun. Evan apprend que Kyle est parti au Mexique. Il doit donc dire à Riley qu’il les a abandonnés, les enfants et elle. Elle se décide à le leur annoncer. Linette présente son nouveau prétendant, Garrett, à la famille.