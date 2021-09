Client list - S01 E06 - Au grand jour

Riley ment sur l’origine de l’argent découvert par Lacey dans son congéleur. Se rendant compte qu’elle lui a menti, Lacey mène une enquête qui la conduit au spa et elle comprend comment Riley gagne autant d’argent. Elle ne veut plus lui parler. Linette sentant les tensions entre sa fille et Lacey somme cette dernière de lui dire la vérité. Lacey en est incapable et préfère la mettre sur une autre piste. Un client se présente au salon et Georgia sentant qu’il s’agit d’un flic interrompt à temps la séance avec Riley. Redoutant une descente de police, elle place le salon en alerte rouge et interdit les extras. Selena continue de prendre des risques et se met ses collègues à dos. Mark courtise Riley qui l’invite à venir dîner chez elle avec son fils. Quand Mark veut l’embrasser, elle refuse, disant qu’elle n’est pas prête à s’engager. Evan sent que le courant passe bien entre le médecin et sa belle-sœur et, sur les conseils de Dale, décide d’avouer à Riley ce qu’il ressent pour elle, avant qu’il ne soit trop tard. Il comprend que l’attirance n’est pas réciproque. Dale accepte de faire un bébé à Lacey qui malgré leur brouille va au spa pour l’annoncer à Riley. Elle lui redit qu’elle ne cautionne pas son activité. Le soir en rentrant du travail, Riley est arrêtée pour excès de vitesse par Nathan, son client, dont la séance a été interrompue et ce dernier lui dit qu’elle n’aimerait pas qu’une fille aussi gentille ait des problèmes.