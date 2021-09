Client list - S01 E07 - Secret contre secret

Au salon, Kendra demande conseil à Riley et Serena pour un lieu de cérémonie de mariage. Ceci pousse Riley à se remémorer sa relation mouvementée avec Kyle. Lacey révèle un secret à Linette : à l’époque, Kyle lui a avoué s’être posé des questions sur son mariage et avoir envisagé de quitter Riley. Riley reproche à Lacey de ne pas le lui avoir dit plus tôt. Finalement, Riley finit par excuser Lacey. Un client nommé Jeffrey se présente au salon. Il pense qu’un massage lui permettrait de surmonter sa peur d’aborder une fille. Riley va alors l’aider dans sa démarche, non pas en le massant, mais en lui donnant des conseils pratiques. Pour ce faire, Jeffrey et Riley se rendent à la terrasse d’un café. Ils tombent sur Mark. Plus tard, Mark va sonner chez Riley : il est confus et ne sait pas quoi faire pour décrocher un rendez-vous avec elle. Il va alors insister. Riley finit par accepter. Taylor, la femme de Ben Berkhalter, passe au salon de coiffure pour annoncer qu’elle va le racheter. Lacey et Linette ne sont pas du tout satisfaites de cette décision. Linette envisage alors de racheter le salon. La rivalité entre Riley et Serena continue. Cette dernière révèle à Georgia que Riley a vu un client à l’extérieur. Georgia insiste sur le fait que ceci est strictement interdit. Serena souhaite qu’elle et Riley prennent le plus de distance possible. Alors que Serena boit un verre dans un bar, elle tombe sur Taylor et Evan. Ce dernier vient d’être embauché par Ben. Les deux sont réunis pour fêter le nouveau job. Le lendemain, Serena dit à Riley qu’Evan aurait une possible liaison avec Taylor. Finalement, au cours d’un dîner au restaurant, Riley apprend qu’Evan a une liaison non pas avec Taylor, mais avec Serena.