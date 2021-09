Client list - S01 E08 - Rodéo amoureux

Taylor veut racheter le salon de coiffure dans lequel travaille Linette. Celle-ci fait une demande de prêt à sa banque pour tenter de l’acquérir elle-même. Pour l’aider, Riley décide de cofinancer l’achat de sa mère. Mais cela ferait d’elle sont associée et le banquier lui demande tous les documents faisant état de sa situation financière, y compris l’origine de ses revenus. Riley est face à un dilemme. Elle ne peut les fournir sans s’attirer des ennuis et sans porter préjudice au salon. Cela se solde par un échec, car même avec l’aide de sa fille, Linette n’a pas les moyens de surenchérir sur l’offre des Berkhalter. Riley a un client qui lui dit venir se faire masser car sa fiancée refuse qu’il la touche tant qu’il n’abandonnera pas le rodéo. Or, c’est sa passion. Il s’y refuse et leur couple est dans l’impasse. La fiancée en question vient voir Riley et lui dit que si son Derek continue à avoir recours à ses services, elle sera responsable de leur rupture. Riley finit par leur trouver un compromis. Elle les invite à se rendre dans le pub où elle passe la soirée avec l’équipe du salon. Il y a un taureau mécanique qui pourra servir de substitut à Derek sans mettre ses jours en danger. Par ailleurs, Taylor pique une crise en voyant Travis soulever la robe de sa fille Twinkle, mettant ce scandale sur le compte de l’absence d’homme pouvant lui servir de référent. Evan propose une partir de pêche à Travis pour parler vaec lui, et comprends qu’il ne s’agissait que d ‘un jeu innocent. Ce qui permettra à Riley de remettre Talor à sa place quand elle reviendra à la charge. Parallèlement, Séléna a jeté son dévolu sur Evan et lui propose un week-end. Géné, il élude. Puis il revient vers elle, et elle l’invite alors à visiter le Spa. Riley le prend très mal. S’ensuit une scène avec Séléna, et une conversation acide avec Evan. Riley aura l’immense déplaisir de la voir débarquer au dîner organisé pour fêter l’embauche d’Evan par Ben. Elle y a été officiellement invitée par Evan. Diane a reçu un superbe bouquet qu’elle laisse au Spa. Elle finit par avouer à Johanne qu’elle voit quelqu’un en dehors de Dale, son légitime. Johanne s’inquiète du fait que ça pourrait devenir sérieux et la mettre face à un dilemne.