Client list - S01 E09 - Deux hommes et une femme

Riley et Mark assistent à un match de foot opposant les équipes de leurs fils respectifs. Evan est présent et ne supporte pas le comportement de Mark dont il est jaloux. Il l’est encore plus quand ce dernier invite Riley à une réception au Country-club. Luke, un ami de Kendra, donne des cours de yoga aux filles du spa. Plus tard Luke réalise que Riley était sa baby-sitter quand il était petit. Il lui parle rapidement des sentiments qu’il éprouve pour Kendra. Riley le pousse à se déclarer même si Kendra prépare son mariage avec Bobby. Kendra n’apprécie pas l’intervention de Riley, elle ne sait plus où elle en est. Linette a du mal avec Taylor, sa nouvelle patronne, qui remet tout en question dans le salon. Elle démissionne, puis revient, après avoir dicté ses conditions, parce que beaucoup de clientes ont déserté le salon. Selena s’incruste à la réception du country-club où elle est venue avec Evan avec qui Riley à eu une altercation la veille. Le côté sans-gêne de Selena choque Mark dont le snobisme étonne Riley et Evan. Lacey qui garde les enfants appelle Riley et lui annonce que Katie a disparu. Après plusieurs heures de recherche, ils la retrouvent. Elle était partie parce qu’elle ne supportait pas que Mark veuille lui apprendre à jouer au foot. Elle ne veut pas qu’il remplace son père. Une fois les enfants couchés Riley est seule avec Evan. Ils finissent par s’embrasser. Gloria apprend que Dee Ann est sortie avec le client qui l’importune, elle décide d’aller le voir et de le menacer. Quand elle demande à Clif de l’aider, celui-ci refuse, Ray Stirland, le client, est un trop gros poisson. Evan appelle Riley pour qu’ils discutent de ce qui s’est passé entre eux. Il veut passer la voir, il est tard, elle refuse. Peu de temps après, on frappe à sa porte, on insiste, elle pense que c’est Evan. Elle va ouvrir, et c’est…Kyle.