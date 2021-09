Client list - S01 E10 - Entre deux vies

Kyle est de retour. Riley refuse de lui adresser la parole et de le laisser s’expliquer. Linette et Lacey sont outrées qu’il ait osé se remontrer. Seul Dale accepte de le voir et lui conseille de faire l’impossible pour reconquérir sa femme. Evan vit très mal le fait que son frère l’ait quitté lui aussi comme ça, sans un mot. Devant sa quasi-indifférence, il réagit dans la violence. Après ce qui s’est passé entre eux, Evan espère que le retour de Kyle ne va pas décourager Riley de donner une chance à leur idylle naissante. Elle lui affirme que non. Mais Kyle arrive à la voir toute seule et lui explique enfin que s’il est parti, c’est pour les protéger, les enfants et elle, de ses possibles débordements. Parallèlement, Georgia a eu confirmation que quelqu’un en avait après elle et ses activités « illicites ». Elle décide donc de s’éloigner pour se faire oublier et confie les rênes du salon a Riley, lui recommandant d’emporter avec elle le soir même le petit carnet noir qui contient la liste des clients. Celle-ci l’oublie et doit retourner le chercher en pleine nuit pour le mettre en lieu sûr. Le flic qui l’avait arrêtée et menacée sur la route vient au salon lui proposer un marché : l’accès et la gratuité des « services spéciaux » rendus à certains clients, en échange de sa protection. Au moment où elle arrive au Spa pour récupérer le fameux carnet, il débarque, sans doute alerté par l’alarme qui s’est déclenchée. Par ailleurs, Earl, un monsieur d’un âge certain que Riley a classé parmi ses client préféré meurt sur sa table de massage. Ce sera pour elle l’occasion d’apprendre que son épouse avait un amant depuis 50 ans et que ce décès la met en joie. Elle va pouvoir enfin épouser l’amour de sa vie.