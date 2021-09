Client list - S02 E01 - Sur tous les fronts

Kyle, soupçonné d’avoir volé un camion de fils de cuivre est arrêté au spa, alors qu’il y avait suivi Riley venue chercher le carnet dans lequel figure le nom des clients de la liste pour le mettre en sécurité. Bien que sidérée par la nouvelle, elle engage un avocat pour le défendre, contre l’avis d’Evan jaloux de l’intérêt qu’elle porte encore à Kyle, et l’avis de Linette et Lacey qui estiment qu’elle n’a pas à payer pour les erreurs de son ex. Elle n’a pas les fonds nécessaires pour payer les frais d’avocat et doit prendre un nouveau crédit. Elle va voir sa conseillère, à la banque, une certaine Karina dont le fils était à la maternelle avec Travis et une complicité naît entre les deux femmes parce que Karina est convaincue qu’il faut être solidaire entre mères célibataires. Au spa, c’est le stress total, Joanne et Kendra ont démissionné et Diane a un problème de genou, Riley et Selena doivent se serrer les coudes et partager le travail. C’est ainsi que Riley s’occupe du juge Overton, surnommé, Monsieur Escarpin, parce qu’il aime qu’on lui masse le dos avec des Louboutin. Le juge est un des protecteurs de Georgia qui réapparaît, amoureuse d’un certain Harold et désireuse de se désengager encore un peu plus du spa. Riley, qui a besoin d’argent, lui propose de racheter le spa, et comme ça Georgia n’aura plus à mentir à son amoureux sur ses activités. Après réflexion, elle accepte et le juge Overton lui annonce que Riley est dans le collimateur de la police qui la soupçonne d’avoir touché de l’argent lié au vol de fils de cuivre. L’enquête est menée par deux policiers, dont l’un est un ancien pote de football de Kyle, Manny Monroe, surnommé Manny le bélier.