Client list - S02 E03 - Flic ou cow-Boy

Lynette, qui revient des urgences avec une luxation de l’épaule avoue à Riley et Lacey qu’elle envoyait un texto en conduisant. Elle échange des sextos avec Richard Preston, un ancien copain de lycée avec qui elle a renoué et qu’elle surnomme Kiki, ce qui provoque le rire et les moqueries de tout le clan. Riley qui passe au Curl up and Dry pour prendre le carnet de rendez-vous de sa mère y croise Evan qui vient faire des travaux et apprend que ce dernier veut devenir policier. Plus tard, Riley constate qu’Evan a de nouveaux hématomes et il refuse de lui en donner une explication. Inquiète, elle charge Lacey de se renseigner auprès de Dale. Ce dernier avoue à demi-mot qu’il fréquente l’arène de rodéo. Riley et Lacey se rendent sur les lieux, et assistent à la prestation et à la chute violente d’Evan, qui sort vainqueur du tournoi. Il a gagné assez d’argent pour payer la caution de Kyle. Riley refuse de prendre l’argent. Evan se vexe. Il est soigné sur place par Derek, un kiné, joli garçon, à qui Riley propose de passer au spa parce que sur les conseils de Taylor, elle compte embaucher un masseur qui devrait attirer une clientèle féminine. Derek passe l’entretien d’embauche avec succès, d’autant qu’il est intervenu pour calmer Tom, un client de Riley qu’il prend parfois pour une certaine Mary. Tom est un vétéran qui souffre du trouble de stress post-traumatique et Riley va l’aider à se faire soigner. Georgia est contre ce projet de masseur mais Riley lui explique que c’est désormais elle la patronne. Georgia teste Derek, reconnait s’être trompée et jure de ne plus s’occuper que de ses affaires. Evan décroche un entretien pour son admission à l’école de police, tout se passe bien mais il n’est pas retenu. Il comprend que c’est à cause de la situation de Kyle, toujours en prison, car il a refusé l’argent de son frère que Riley a fini par accepter. Kyle finit lui aussi par accepter que sa caution soit payée avec cet argent. Devant a déception d’Evan, Riley va voir Taylor qui est amie avec le chef de la police locale, pour qu’elle intervienne en sa faveur. Elle le fait volontiers, se souvenant qu’il l’avait sortie d’une fâcheuse position quand elle était au lycée. Et en échange de ce service, elle demande à Riley de lui acheter un stock de rouleau de papier cadeau qu’elle vend à tout le monde, pour une bonne cause et au nom de sa fille Twinkle. Evan est finalement admis.