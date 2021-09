Client list - S02 E04 - La reine de la pâtisserie

Selena soupçonne Nikki d’avoir fouillé dans sa cabine et dans le bureau de Riley. Voyant que Riley ne lui fait pas confiance non plus, Nikki démissionne et ne répond pas aux messages que lui laisse Riley. Cette dernière, inquiète, décide d’aller l’attendre devant chez elle avec Derek. Ils découvrent alors que Nikki est retournée travailler pour son ancien patron, qui la tient sous sa coupe et la maltraite. Ils décident d’intervenir pour la sortir de là. Riley découvre par ailleurs que Derek mène son petit business de “massages spéciaux” en secret, et décide d’en faire un atout pour le salon. Elle doit également faire face à la déception des enfants, quand Kyle, qui devait être libéré sous caution, ne rentre finalement pas à la maison. Alors qu’elle se demande si elle doit les emmener voir leur père en prison, tout en essayant de faire le point dans sa relation avec Evan, elle s’entraîne à faire des pâtisseries pour la demande un peu particulière d’un de ses clients du spa.