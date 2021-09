Client list - S02 E05 - Jeux de séduction

Depuis que Derk est entré dans le vestiaire sans frapper et qu’il l’a vue en petite tenue, Selena n’a de cesse de le harceler pour qu’il lui montre lui aussi un peu de son anatomie. En rentrant du travail, Riley constate que Linette a convaincu Katie de participer au concours de beauté Mère/ Fille. Riley s’y oppose car elle se souvient combien la concurrence est rude dans ces concours et elle préfèrerait qu’on valorise autrement sa fille. Lacey et Dale n’arrivent toujours pas à avoir un enfant et Lacey soupçonne Date d’avoir un problème de fertilité. Ils changent d’alimentation et vont consulter une spécialiste. Evan trouve Riley distante et s’en plaint à Dale qui lui suggère de prendre ses distances en attendant que la situation s’arrange avec Kyle. Riley a rendez-vous avec un client de la liste et découvre qu’il s’est fait remplacer par son fils de 18 ans. Elle est scandalisée qu’un père offre un « cadeau pareil » à son fils adolescent. C’est selon lui une tradition familiale. Elle demande conseil à Georgia qui lui dit que ce sont les traditions, quelles qu’elles soient, qui empêchent les familles de se désintégrer. Riley qui n’en peut plus de devoir élever ses enfants seule, va voir Kyle et lui demande de l’aider pour cette histoire de concours de beauté car Katie insiste. Riley cède finalement. Elle s’inscrit au concours avec Katie. Taylor en est l’organisatrice. Linette remarque qu’elle est très proche d’Hutch ,un client de la liste, membre du jury, et la soupçonne de vouloir acheter sa voix. Lorsqu’elle l’accuse devant Riley, Taylor leur apprend qu’Hutch est son avocat. Ben l’a trompée. Ils vont divorcer. Riley retrouve JD, le fils de son client, dans sa cabine. Ce dernier est toujours aussi mal à l’aise et a très peur de décevoir son père. Riley le rassure. Derek accepte enfin de baisser son pantalon. Evan ,que Katie a surpris en train d’embrasser Riley, emmène Travis voir Kyle en prison. Le soir il se retrouve seul avec Riley qui lui annonce qu’elle ne peut plus continuer comme ça avec lui car elle est mariée avec Kyle pour le meilleur et pour le pire.