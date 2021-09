Client list - S02 E07 - Question de survie

Les ennuis s’accumulent pour Riley. Linette commence une cure de désintoxication, Travis a de gros problèmes à l’école et l’électricité du spa est à refaire. Elle ne sait pas comment elle va payer les soins de sa mère, les tests d’évaluation de Travis (qui triche à tous les tests d’orthographe depuis la rentrée) et la facture de l’électricien qui, vu l’ampleur des travaux, ne se contente plus d’un massage comme moyen de paiement. Lacey doit organiser la baby-shower de Charline, la sœur de Dale. Comme le salon de thé qu’elle avait réservé n’est finalement pas libre, Riley convainc Georgia et Harold de lui louer le bar au prix d’amis. Riley ne peut plus ni voir ni téléphoner à Kyle depuis qu’il s’est bagarré avec un autre détenu. Elle masse Dylan un nouveau client et celui-ci tombe sous son charme. Il lui propose de faire plus ample connaissance et de sortir avec lui. Elle refuse, en se retranchant derrière le règlement. Dylan lors de la séance suivante lui organise un pique-nique dans la cabine, il apprécie tellement Riley qu’il lui laisse un pourboire royal et lui propose de venir le rejoindre dans sa chambre d’hôtel contre cinquante mille dollars. Elle refuse mais en parle à Georgia qui se félicite qu’elle ait pris la bonne décision. Dylan revient au spa avec un bouquet de roses destinées à Riley, à qui il donne également le badge de sa chambre d’hôtel au cas où elle changerait d’avis. Georgia qui est passée voir comment va Riley le croise en arrivant et le trouve très bel homme. Elle raconte à Riley comment à une époque où elle avait de grosses difficultés financières, elle a reçu et accepté ce genre de proposition et réglé en vingt-quatre heures tous ses problèmes. Elle avoue le regretter. L’avocat conseille à Riley de mettre de l’argent de côté par ce que Kyle risque de rester encore longtemps en prison. Elle décide finalement de retrouver Dylan à l’hôtel. Pendant ce temps, Lacey doit gérer seule la baby-shower et sa belle-sœur qui ne cesse de critiquer Dale et avec qui elle va régler ses comptes à la fin de la fête. Dylan explique à Riley que son attirance n’est pas que physique, et qu’il aimerait connaître la vraie Riley, qui lui dit combien elle est « paumée ». Elle cède finalement à ses avances. Quand elle arrive après la fin de la baby-shower, Lacey lui en veut de ne pas avoir été là pour l’aider. Elle rentre chez elle en larmes, Selena qui gardait ses enfants sent que quelque chose s’est passé. Le droit de visite de Kyle est finalement rétabli et il lui annonce qu’il va être libéré plus tôt que prévu.