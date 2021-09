Client list - S02 E08 - A deux pas du paradis

Pour l’aider à y voir plus clair dans tous ses problèmes personnels et professionnels, Harold et Georgia arrivent à convaincre Riley d’aller à l’église avec eux. Elle demande à Lacey de l’accompagner. Pendant l’office, Riley se sent mal, et Harold demande Georgia en mariage. Kyle se prépare à témoigner contre Vandermeyer avec son avocat. Selena, est de plus en plus jalouse de Lisa, et se dévoile plus qu’elle ne l’aurait voulu. Evan entreprend de tourner la page de sa relation avec Riley, alors qu’il a un premier rendez-vous romantique avec Shelby.