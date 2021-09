Client list - S02 E09 - Divorce express

Riley a un client, Victor, qui depuis peu préfère la dessiner plutôt que se faire masser. En discutant avec lui elle apprend qu’il était destiné à devenir avocat, et non artiste peintre. Un matin, un huissier se présente au spa pour remettre une sommation à Selena dont le mari demande le divorce. Elle l’a épousé sur un coup de tête, et elle ne voit plus depuis quatre ans. Il réclame la garde d’Henry. Tout le monde au spa pense qu’Henry est l’enfant caché de Selena, mais ils découvrent que c’est finalement un cheval auquel Selena est très attachée et dont elle ne veut pas séparer. Joey réclame trente mille dollars en compensation. Sur les conseils de Victor, Selena doit les payer sinon la justice mettra son nez dans ses comptes et dans ceux du spa. Riley voyant le danger que ça représente trouve une solution : vendre aux enchères tous les sacs et accessoires de valeur que Selena collectionne. Cette dernière est bouleversée de devoir s’en séparer, Derek vient la consoler et elle lui annonce qu’elle met fin à leur relation. Kyle veut s’occuper le plus possible de ses enfants et demande à Dale de lui donner du travail. Il lui trouve un travail de manutentionnaire et le prend dans son groupe. Lacey est furieuse, elle soupçonne Kyle d’avoir une idée derrière la tête. Elle va le voir chez Evan et le prévient qu’elle l’aura à l’œil car elle ne veut plus que Riley souffre à cause de lui. Evan et Shelby sont de plus en plus proches. La vente aux enchères rapporte moins de la moitié de la somme demandée par Joey. Il menace Selena de fouiller dans ces comptes mais Riley lui demande de prendre la somme d’argent proposée et la voiture de sport de Selena en échange du divorce sinon elle le dénoncera à l’ami haut-placé d’un de ses clients, car il a monté deux arnaques immobilières. Il accepte. Riley va voir Kyle jouer dans le bar d’ Harold qui va bientôt épouser Georgia. A la fin du concert, Kyle vient discuter avec elle et l’invite à danser. Evan devient officier de police, il fête ça chez Riley en compagnie de Dale et Lacey. Dale lui demande où est Shelby, il a su par Lacey qu’il avait une copine. Lacey remarque que Riley est affectée par cette nouvelle.